Вторинна нерухомість Дніпропетровська подорожчала на 8,9%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в січні-вересні 2010 року зросла на 8,88%, або 93 дол., – до 1137 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 885 дол./кв. м, найдорожчим, – Жовтневий, де середня ціна продажу склала 1372 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Кіровському районі – на 9,03% (97 дол.) – до 1172 дол., Червоногвардійському – на 10,15% (111 дол.) – до 1202 дол., Жовтневому – на 8,38% (106 дол.) – до 1372 дол., Ленінському – на 9,13% (74 дол.) – до 885 дол., Самарі – на 7,49% (65 дол.) – до 938 дол., Індустріальному – на 7,74% (69 дол.) – до 965 дол., Бабушкінському – на 10,39% (123 дол.) – до 1310 дол. і Амур-Нижньодніпровському – на 8,41% (73 дол.) – до 940 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в серпні ц.р. знизилася на 0,37%, або 4 дол., – до 1126 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року – виросла на 8,72%, або 91 дол., – до 1136 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.