Вторинна нерухомість Донецька за 9 місяців подорожчала на 6,13%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в січні-вересні 2010 року виросла на 6,13%, або 68 дол., – до 1170 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петрівський район з середнім показником 747 дол./кв. м, найдорожчим, – Ворошиловській, де середня ціна продажу склала 1490 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відзначене у Ворошилівському – на 6,22% (87 дол.) – до 1490 дол., Київському – на 8,66% (99 дол.) – до 1240 дол., Калинінському – на 6,50% (71 дол.) – до 1155 дол., Кіровському – на 4,90% (40 дол.) – до 857 дол., Петрівському – на 4,40% (31 дол.) – до 747 дол./кв. м, Пролетарському – на 4,47% (38 дол.) – до 891 дол., Ленінському, – на 4,82% (44 дол.) – до 959 дол. і Куйбишевському районах – на 4,60% (42 дол.) – до 965 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в серпні 2010 року знизилася на 0,23%, або 3 дол., – до 1162 дол./кв. м; у липні 2010 року – знизилася на 0,33%, або 4 дол., – до 1164 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року – виросла на 6%, або 66 дол., – до 1168 дол./кв. м.