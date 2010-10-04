Земля в Одеській області за 9 місяців подорожчала 0,96%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в січні-вересні ц.р. зросла на 0,96% (104 дол.) – до 6 464 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 0,43% (36 дол.) - до 8221 дол./сотка, в Іллічівську – виросла на 3,16% (261 дол.) – до 8526 дол./сотка, у Комінтернівському районі – виросла на 2,48% (151 дол.) – до 6256 дол./сотка, у Беляєвському – виросла на 2,98% (84 дол.) – до 2918 дол./сотка, у Білгород-Дністровському районі – виросла на 4,89% (269 дол.) – до 5777 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, без урахування землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.