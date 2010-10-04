У Дніпропетровській області земля подорожчала на 3,1%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в січні-вересні 2010 року виросла на 3,12%, або 80 дол., – до 2 639 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області зросла на 3,16% (86 дол.) – до 2805 дол./сотка, у Новомоськовському – зросла на 4,15% (50 дол.) – до 1254 дол./сотка, у Криничанському – виросла на 3,47% (36 дол.) – до 1060 дол./сотка, у Синельниківському – виросла на 1,18% (33 дол.) - до 2854 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, без урахування землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в серпні 2010 року знизилася на 1,54%, або 40 дол., – до 2 572 дол. за сотку; у липні 2010 року знизилася на 1,18%, або 31 дол., – до 2 621 дол. за сотку; за 6 місяців 2010 року виросла на 3,28%, або 84 дол., – до 2 643 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.