Земля в Львівській області за 9 місяців подорожчала на 2,68%

Середня вартість землі в Львівській області під котеджне будівництво в січні-вересні виросла на 2,68% - до 2536 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Пустомитівському районі виросла на 2,66% (77 дол.) – до 2983 дол./сотка, у Яворівському – виросла на 4,21% (77 дол.) - до 1917 дол./сотка, у Жовківському – зросла на 0,10% (1 дол.) – до 1349 дол./сотка, у Каменсько-Бузькому – виросла на 5,38% (54 дол.) - до 1048 дол./сотка, у Городоцьком районі – виросла на 2,01% (36 дол.) – до 1845 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, без урахування землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Львівській області під котеджне будівництво в серпні знизилася на 1,40% - до 2478 дол. за сотку; у липні знизилася на 0,75%, або 19 дол., – до 2513 дол. за сотку; за 6 місяців 2010 року виросла на 2,51%, або 62 дол., – до 2532 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку.