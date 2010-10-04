Земля в Харківській області подорожчала на 3,4%

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в січні-вересні 2010 року виросла на 3,40%, або 61 дол., – до 1 869 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 3,47% (65 дол.) – до 1945 дол./сотка, Дергачівському – зросла на 3,28% (58 дол.) – до 1833 дол./сотка, Чугуївському – виросла на 2,74% (28 дол.) - до 1067 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, без урахування землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в серпні 2010 року знизилася на 1,31%, або 25 дол., – до 1 843 дол. за сотку; у липні 2010 року знизилася на 0,91%, або 17 дол., – до 1 868 дол. за сотку; за 6 місяців 2010 року виросла на 4,28%, або 77 дол., – до 1 885 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.