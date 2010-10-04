«Київміськбуд» звернувся до голови ГКЦФР

Керівництво АТ ХК «Київміськбуд» (наглядова рада холдингу) звернулось з листом до голови ГКЦФР Дмитра Тевєлєва напередодні призначених на 5 жовтня 2010 року позачергових зборів акціонерів. Про це повідомили УНІАН у пре-службі компанії.

Даним листом керівництво просить Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку вжити заходів контролю під час проведення завтра позачергових зборів акціонерів АТ ХК «Київміськбуд», які розпочнуться о 9.30 за адресою м. Київ, пр. Перемоги 35.

АТ ХК «Київміськбуд» покладає велику надію на те, що ГКЦФР допоможе забезпечити проведення зазначених зборів з суворим дотриманням вимог чинного законодавства.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебувала в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв.м житла, що становить 48% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.