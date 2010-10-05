Президент «Київміськбуду» пішов у відпустку

Президент холдингової компанії "Київміськбуд" Василь МОЖАР пішов у відпустку до 18 жовтня після проведення обшуку реєстратора компанії Службою безпеки України.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на свої джерела в компанії.

Джерело нагадало, що 4 жовтня В.МОЖАР тільки-но вийшов на роботу після відпустки.

За даними джерела, виконуючим обов`язки президента компанії став віце-президент В’ячеслав ТОПЧІЙ.

Як повідомлялося, СБУ і Генеральна прокуратура виконали виїмку документів у реєстратора холдингу - компанії «Адрем».

Також, за інформацією джерела, серед керівних структур холдингу ввечері 4 жовтня після виїмки документів було ухвалено домовленість про невихід 5 жовтня на роботу.

Як повідомляють ЗМІ, СБУ ввечері 4 жовтня увірвалася до офісу реєстратора холдингової компанії "ТОВ "Адрем" і провела виїмку документів після двох спроб обшуку.

15 липня В.МОЖАР заявив про виведення компанії з комунальної власності.

У компанії існує думка, що зараз мажоритарним власником холдингу є В’ячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. 6 серпня ХК «Київміськбуд» призначила реєстратором «Адрем» замість «Термінал-Реєстр». Обидва реєстратори пов`язують з В.СУПРУНЕНКОМ.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ ініціював позачергові збори акціонерів ХК, на яких розглядатимуться питання про зміну правління, наглядової ради, а також про зміну реєстратора «Київміськбуду».