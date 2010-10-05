АТ ХК «Київміськбуд» провело збори акціонерів

Сьогодні, 5 жовтня, відбулися збори акціонерів АТ ХК "Київміськбуд". Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, на ньому реєструвалися власники понад 70 % акцій холдингу, у тому числі представники нових акціонерів - восьми інвестиційних компаній-нерезидентів, а саме: Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited.

У прес-службі уточнили, що інтереси вищеперелічених зарубіжних інвесторів представляли Стівен Аврам і Джон Апокідес, які надали доручення, що засвідчують їх право виражати волю усіх акціонерів-нерезидентів. Їх супроводжували юристи, у тому числі всесвітньо відомої консалтинговій компанії Baker&McKinsey. Представники зарубіжних акціонерів акцентували увагу на тому, що нові власники пакетів акцій холдингу не мають наміру брати безпосередню участь в оперативному управлінні бізнесом, оскільки є портфельними інвесторами.

Як підкреслюють у прес-службі компанії, за підсумками зборів до складу правління холдингу увійшли:

Можар Василь Михайлович - Голова Правління - президент.

Має 30-річний досвід роботи в будівельній галузі. З 1981 року працює в системі "Київміськбуду": до 1995 року в Домобудівному комбінаті № 4 (інженером-економістом, начальником лабораторії економічного аналізу, заступником начальника комбінату з кадрових питань і побуту, згодом - з економічних питань), після 1995 року - у керівній компанії холдингу. 23 грудня 2009 року загальними зборами акціонерів обраний Головою правління - Президентом холдингової компанії "Київміськбуд". За високі досягнення і багаторічну добросовісну працю удостоєний почесного звання "Заслужений економіст України", нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, має Вдячність Київського міського голови, є Кавалером ордену "За заслуги" III і II ступеня.

Гуленко Дмитро Йосипович - член Правління, перший віце-президент

Галицький Олександр Адамович - член Правління, віце-президент - головний інженер

Булгаков Олексій Юрійович - член Правління, віце-президент

Козачук Василь Петрович - член Правління, віце-президент

Мацарський Петро Олександрович - член Правління, віце-президент

Драч Сергій Васильович - член Правління, віце-президент

Стефанівський Володимир Франкович - член Правління, віце-президент

Герасимова Віра Василівна - член Правління, головний бухгалтер

Топчій В'ячеслав Віталійович - член Правління, начальник управління

Мазотов Петро Сергійович - член Правління, віце-президент

Обрана наглядова рада у складі Поляченка Володимира Аврумовича, Комарницького Дениса Сергійовича, а також представника акціонерів Стівена Аврама. Реєстратором був затверджений ТОВ "Адрем».

"Компанія "Київміськбуд" є однією з найуспішніших на українському будівельному ринку, яка змогла залишитися в лідерах навіть під час кризи. Стабільність і вірність традиціям підтверджує надійність цього забудовника. Нові акціонери, інтереси яких ми представляємо, бачать великий потенціал компанії. Вони зацікавлені в тому, щоб компанія продовжувала стабільно працювати. І хоча збори проходили в непростих умовах, ми розраховуємо що це тимчасові складнощі" - цитує прес-служба Стівена Аврама.

"Проте, нас дуже турбує ситуація, яка склалася навколо компанії, - насамперед заява представників міської влади. У той час, як Президент України і керівники уряду запевняють світову громадськість в готовності створити режим найбільшого сприяння іноземним інвестиціям, ми спостерігаємо відверту протидію нашим добрим намірам на місцевому рівні. Ми готові інвестувати кошти в розвиток "Київміськбуду", збільшувати об'єм будівництва доступного житла, кредитувати населення під будівництво квартир, що погодитеся, в умовах згортання банківського іпотечного кредитування, виключно важливо. Але тільки у тому випадку, якщо безпека наших інвестицій буде гарантована, і усілякі посягання на них будуть припинені. І ми хочемо вірити, що задекларований президентом курс на підвищення інвестиційної привабливості української економіки буде практично реалізований у столиці", - заявив Джон Апокідес.

Крім того, за даними прес-служби, на зборах були присутні усі члени наглядової ради і правління. На зборах головував президент АТ ХК "Київміськбуд" Василь Можар. Відповідно до вимог чинного законодавства і оголошеного раніше порядку денного відбулися перевибори усіх органів корпоративного управління і їх голів, а саме: наглядової ради, правління, голови наглядової ради, голови правління. "До складу наглядової ради увійшов представник іноземних інвесторів Стівен Аврам. В іншому в правлінні продовжать працювати ті ж фахівці, що і до сьогоднішнього дня. Я залишаюся на посаді голови правління холдингу. Хочу подякувати акціонерам за підтримку і довіру", - прокоментував результати зборів акціонерів Василь Можар.