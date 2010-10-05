Експерт прогнозує у 2011 р. скорочення ріелторсьіих компаний Києва у 2,5 разу

Кількість рієлторських компаній Києва у 2011 році може скоротитися у 2,5 раза - з близько 100 на сьогодні до 30-40 активно функціонуючих компаній.

Таку думку висловив керівник Інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість" Володимир ГЕРМАНОВ.

За його даними, за останні 2 роки кількість компаній, які надають рієлторські послуги в Києві, скоротилася більш ніж у 10 разів. "Таке зменшення числа брокерських контор пов'язане, передусім зі зменшенням кількості угод, яка спостерігалася у кінці 2008 року аж до середини 2010 року і, як наслідок, неможливістю при цьому утримувати компанію", - сказав він.

Керівник порталу зазначив, що на сьогодні в Києві близько 55% усіх угод здійснюються за допомогою рієлторів двох великих компаній і 2-3-х середніх компаній, частка дрібних організацій складає близько 20%, 10% угод здійснюються за допомогою приватних брокерів і близько 15% угод здійснюють без посередництва ріелторів.

На думку В. ГЕРМАНОВА, у 2011 році головною тенденцією розвитку ріелторського ринку стане збільшення числа угод великих і середніх компаній до 65% від усього об'єму і, відповідно, зменшення частки угод у дрібних компаній до 17-20%, приватних брокерів до 5-7%. Кількість угод без залучення брокерів може скоротитися до 10%.

Експерт також унеможливлює вихід на київських ринок якої-небудь потужної іноземної компанії в найближчі декілька років. "Для того, щоб зараз вийти на київський ринок ріелторських послуг, наприклад, російської компанії, потрібний інвестиційний старт у розмірі 10-12 млн. дол. для відкриття, як мінімум 3-4-х філій, пошуку і навчання фахівців, створення бази даних б'єктів нерухомості і так далі. У період кризових явищ, що тривають, на ринку нерухомості такий розвиток подій виглядає малоймовірним", - вважає В. ГЕРМАНОВ.