Житлові кредити у Росії у 2010 році виросли удвічі

Російські банки за січень-липень 2010 року збільшили у два рази об'єм виданих іпотечних кредитів - з 82 млрд рублів у 2009 році до 192 млрд рублів у 2010 році, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, виступаючи на форумі "ВТБ Капітал", пряму трансляцію якого проводить телеканал "Росія 24", повідомляє Газета.Ру.

"Об'єм виданих з початку року житлових кредитів виріс більш ніж ув два рази . Це за січень-липень", - сказав Путін.