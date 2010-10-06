Уряд розпорядився невідкладно розпочати опалювальний сезон

З огляду на різке зменшення температури Кабінет міністрів розпорядився невідкладно розпочати в Україні опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, відповідне доручення він дав 5 жовтня.

Голові Ради міністрів Автономної республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду, Міністерству освіти та науки, Міністерству охорони здоров‘я та НАК «Нафтогаз України», а також іншим керівникам центральних органів виконавчої влади доручається розпочати опалювальний сезон у житловому фонді і, в першу чергу, на об‘єктах соціальної сфери – дитячих садках, школах і закладах охорони здоров‘я, та забезпечити його стабільне проходження.