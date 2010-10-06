Житло на вторинному ринку Києва у вересні подешевшало на 0,4%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у вересні знизилася на 0,4%, порівняно з серпнем, - до 2238 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

За даними порталу, з січня по вересень 2010 року зниження вартості вторинного житла склало 7,6%, а з вересня 2009 року зниження склало 8,6%.

Фахівці порталу зазначили, що у вересні вартість однокімнатних квартир знизилася на 0,4% - до 2071 дол./кв. м, двокімнатних - на 0,7% - до 2249 дол./кв. м, вартість трикімнатних квартир виросла на 0,4% - до 2255 дол./кв. м, а чотирикімнатні квартири подешевшали на 1,1% - до 2653 дол./кв. м.

За даними аналітиків порталу, у структурі пропозицій житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі, - 45%, на лівому березі - 36% і в центрі Києва - 19%.

Частка квартир, уперше виставлених на продаж, у вересні склала 18,4% від усього об'єму пропозиції. Середня ціна пропозицій "нових" квартир у Києві на 5,8% нижча за середньозважену ціну серпня і складає 2116 дол./кв.м.

При цьому у загальному об'ємі однокімнатні квартири займають 25% (3382 квартири), 2-кімнатні, - 33% (4602), 3-кімнатні, - 34% (4702) і 4-кімнатні - 8% (1044).

У звіті проаналізовано 13730 квартир на вторинному ринку столиці.