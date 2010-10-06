Новий керівник “Київміськбуду” Голиця оголосив про втрату печатки компанії

Новообраний голова правління АТ ХК "Київміськбуд" Михайло ГОЛИЦЯ оголосив про втрату печатки компанії.

Відповідне оголошення розміщене сьогодні в муніципальній газеті "Хрещатик" (№144 (3775)).

"Втрачена печатка АТ ХК "Київміськбуд" (код 23527052, місце знаходження: м. Київ, вул. Суворова, 4/6) вважати недійсним", - сказано в оприлюдненому оголошенні за підписом М. ГОЛИЦІ.

Офіційний сайт компанії, де інформують про новини "Київміськбуду", сьогодні не працює.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в один і той же час відбулися збори акціонерів "Київміськбуду" в двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, пройшли в приміщенні КП "Київський метрополітен" (просп. Перемоги, 35). На ньому був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. Повідомляли, що в цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цих зборів обрали новий склад Наглядової ради, Ревізійну комісію, нового реєстратора, а також голову правління - М. ГОЛІЦУ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради у фракції Блоку Литвина).

У той же час під адмінбудівлею метрополітену на просп. Перемоги, 35, члени правління "Київміськбуду", яких разом з президентом компанії Василем МОЖАРОМ не пустили на засідання, що проходило усередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На цих зборах був переобраний президентом компанії В. МОЖАР, а також перезатверждені інші члени правління, відкликана і обрана в новому складі наглядова рада, ревізійна комісія. Відповідно до протоколу цього засідання, у ньому узяли участь 67,2% акціонерів компанії.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебувати в управлінні місцевої влади. 2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЄВЄЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговельній біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

О. ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

5 жовтня 2010 року столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК "Київміськбуд" оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О. ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена, і акції залишаються у власності киян. "Проте, місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки загальним зусиллям КМДА і правоохоронних органів, такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О.ПОПОВ.

Новим реєстратором стало ТОВ "Фінреєстр" (м. Київ).