Фонд держмайна виставив на продаж “Дніпрометробуд”

15:35, 06 жовтня 2010
Нерухомість
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Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 96,157% державного пакета акцій ВАТ "Дніпрометробуд". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ “Відомості приватизації”.

Початкова вартість пакета - 8 млн. 100 тис. грн.

Згідно з оголошенням у «Відомостях приватизації», конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації - 6 жовтня ц.р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпрометробуд» виконує функції генерального підрядника з будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

За інформацією Фонду держмайна, дебіторська заборгованість підприємства за перше півріччя 2010 р. становила 6 млн. 371 тис. грн., кредиторська заборгованість – 5 млн. 220 тис. грн. Вартість активів підприємства становила 10 млн. 950 тис. грн.

Загальна площа земельних ділянок – 4,4 га. Статутний капітал – 8 млн. 379 тис. грн.

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