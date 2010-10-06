Фонд держмайна виставив на продаж “Дніпрометробуд”

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 96,157% державного пакета акцій ВАТ "Дніпрометробуд". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ “Відомості приватизації”. Початкова вартість пакета - 8 млн. 100 тис. грн. Згідно з оголошенням у «Відомостях приватизації», конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації - 6 жовтня ц.р. Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпрометробуд» виконує функції генерального підрядника з будівництва метрополітену в Дніпропетровську. За інформацією Фонду держмайна, дебіторська заборгованість підприємства за перше півріччя 2010 р. становила 6 млн. 371 тис. грн., кредиторська заборгованість – 5 млн. 220 тис. грн. Вартість активів підприємства становила 10 млн. 950 тис. грн. Загальна площа земельних ділянок – 4,4 га. Статутний капітал – 8 млн. 379 тис. грн.

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