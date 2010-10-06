Попов представив колективу «Київміськбуду» нового голову правління Голицю

Сьогодні перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представив колективу АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» нового голову правління – президента компанії Михайла ГОЛИЦЮ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі холдингу.

У прес-службі уточнили, що сьогодні під час представлення про жодні кадрові зміни не йшлося.

Водночас, новообране керівництво холдингу не оголосило про звільнення з посади Василя МОЖАРА.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ц.р. в один і той самий час відбулися збори акціонерів «Київміськбуду» в двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, відбулися в приміщенні КП «Київський метрополітен» (просп. Перемоги, 35). На них був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ. Повідомлялося, що в цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цих зборів обрали новий склад наглядової ради, ревізійної комісії, нового реєстратора, а також голову правління – М.ГОЛИЦЮ (заступник голови КМДА, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради від фракції Блоку Литвина).

Водночас, біля адмінбудівлі метрополітену на просп. Перемоги, 35 члени правління «Київміськбуду», яких разом із президентом компанії В.МОЖАРОМ не пустили на засідання, що проходило всередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На них був переобраний президентом компанії В.МОЖАР, а також наново затверджені інші члени правління, відкликана і обрана в новому складі наглядова рада, ревізійна комісія. Відповідно до протоколу цього засідання, в ньому взяли участь 67,2% акціонерів компанії.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні місцевої влади. 2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЬОВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії «Новий регіон» за 114 млн. 75 тис. грн.

О.ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у власність міської громади.

5 жовтня 2010 року столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК «Київміськбуд» оголосила, що Київ поновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О.ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій «Київміськбуду» не була завершена і акції залишаються у власності киян. «Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів такі незаконні дії були своєчасно зупинено», – сказав О.ПОПОВ.