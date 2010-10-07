В Україні розпочався опалювальний сезон

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні почався опалювальний сезон.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ зазначив, що у зв'язку з погіршенням погодних умов вже з 4 жовтня деякі міста прийняли рішення про початок опалювального сезону. У першу чергу, це стосується бюджетної сфери (школи, дитячі садки, лікарні).

За даними міністерства, на 6 жовтня бюджетна сфера опалюється на 23-24%.

Ю. ХІВРИЧ повідомив, що оперативно спрацювали Вінницька (дитячі садки там опалюються на 66%, школи - на 53%, лікарні - 49%), Донецька (дитячі сади - 53%, школи - 46%, лікарні - 49%), Житомирська (дитячі сади - 51%, школи - 55%, лікарні - 40%), Полтавська (дитячі сади - 65%, школи - 42%, лікарні - 65%), Харківська області (дитячі сади - 74%, школи - 70%, лікарні - 83%) і Київ (дитячі сади - 63%, школи - 15%, лікарні - 35%).

Міністр також сказав, що процес подачі тепла почали і в житловій сфері. На 6 жовтня до тепла підключено близько 10 000 будинків, що складає 9% житлового фонду (4600 будинків в Донецькій області, 1600 - у Дніпропетровській, 615 - у Рівненській, 300 - у Луганській, 1200 - у Вінницькій).

Він нагадав, що 6 жовтня в області надійшла телеграма від першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, згідно з якою, через погіршення погодних умов, уряд доручив почати опалювальний сезон негайно.

"Термін виконання - 3 дні. Це означає, що до суботи, 9 жовтня, усі об'єкти соціальної сфери мають бути з теплом", - сказав Ю. ХІВРИЧ.