Сьогоднішні збори акціонерів «Київміськбуду» не відбудуться – КМДА

Правління АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" оголосило, що призначені на сьогодні, 7 жовтня, збори акціонерів холдингу, не відбудуться.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, про дату, місце і порядок денний наступних зборів акціонерів "Київміськбуду" буде повідомлено в установленому порядку і в певні терміни.

Оголошення підписав голова правління "Київміськбуду" Михайло ГОЛІЦА.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня повинні були відбутися збори акціонерів АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", на порядку денному яких значилися перевибори правління, наглядової ради, ревізійної комісії і реєстратора компанії.

6 жовтня перший заступник Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представив колективу АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" нового голову правління - президента компанії М. ГОЛІЦУ.

5 жовтня в один і той же час відбулися збори акціонерів "Київміськбуду" у двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, пройшли в приміщенні КП "Київський метрополітен" (просп. Перемоги, 35). На них був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. Повідомлялося, що в цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цих зборів обрали новий склад наглядової ради, ревізійної комісії, нового реєстратора, а також голову правління - Михайла ГОЛІЦУ (заступник голови КМДА, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради від фракції Блоку Литвина).

У той же час, під адмінбудівлею метрополітену по просп. Перемоги, 35 члени правління "Київміськбуду", яких разом з президентом компанії Василем МОЖАРОМ не пустили на засідання, що проходило усередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На них був переобраний президентом компанії В. МОЖАР, а також наново затверджені інші члени правління, відкликана і обрана у новому складі наглядова рада, ревізійна комісія. Відповідно до протоколу цього засідання, у ньому взяли участь 67,2% акціонерів компанії.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні місцевої влади. 2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговельній біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

О.ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

5 жовтня 2010 року столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК "Київміськбуд" оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О. ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян. "Проте, місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки загальним зусиллям КМДА і правоохоронних органів такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О. ПОПОВ.