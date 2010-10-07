Попов обіцяє повернення незаконно відчужених земельних ділянок у столиці

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє повернення у власність міста незаконно відчужених земельних ділянок у столиці.

Про це О. ПОПОВ заявив в інтерв'ю газеті "День" (№181 за 7 жовтня).

"Ми плануємо також повернути незаконно відчужені земельні ділянки. Вже виявлено 700 порушень в земельній сфері, по 400 з них інформація передана в правоохоронні органи. Я хочу запевнити киян: усе, що було вкрадене або незаконно відчужене, буде повернено у власність міста", - зокрема сказав О.ПОПОВ.

При цьому він заявив, що стратегічно важливі об'єкти повинні належати територіальній громаді міста, і що КМДА вже відновила контроль над холдинговою компанією "Київміськбуд" і "Київенергохолдинг".

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що на сьогодні припинене оформлення 2,5 тис. земельних ділянок, які за рішенням Київради були передані різним невідомим особам, у тому числі підставним студентам. "Сьогодні йде робота. Жодна з цих земельних ділянок не оформлена. Йде слідство, і з деяких питань вже відкриті кримінальні справи", - сказав заступник голови КМДА.

Раніше у 2008-2009 роках на пленарні засідання сесії Київради виносили великі блоки питань про передачу у власність по 10 соток столичної землі різним приватним особам, громадянам. Блоки містили від десятків до сотень відповідних проектів рішень, які голосували депутати на засіданнях сесії без обговорень.

У кінці минулого року газета "Сьогодні" написала, що має приклади операцій, коли землю відводили для "липових землевласників", яких шукають, зокрема, на біржі праці, на вокзалі і в гуртожитках. Так, за інформацією видання, безробітному з Хмельницької області заплатили 100 грн., а студентові КПІ - 200 грн. за участь в операції.

При цьому видання зазначало, що столична прокуратура не раз стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видаються зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродають сотки якійсь відомій персоні.

У той же час в мерії стверджували, що якщо подібні випадки і є, то чиновникам про це не відомо.