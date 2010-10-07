Київрада відмінила продаж «Київміськбуду»

Київрада відмінила продаж 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд", що належать територіальній громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію озвучив депутат фракції БЮТ Денис МОСКАЛЬ як доповнення до проекту рішення про внесення змін до рішення Київради від 8 лютого 2007 "Про програму приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2007-2010 роки".

Пропозицію підтримали 72 з 108 депутатів, які зібралися у залі міськради. Рішення було прийняте у зв'язку з інформацією Київської міської державної адміністрації про повернення територіальній громаді 80% акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні місцевої влади. 2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговельній біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

5 жовтня 2010 року столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК "Київміськбуд" оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О. ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян. "Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року була спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О. ПОПОВ.