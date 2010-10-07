Податок на нерухомість не стимулюватиме будівництво житла - Мінрегіонбуд

Податок на нерухомість не стимулюватиме будівництво житла.

Таку думку сьогодні в інтерв`ю журналістам висловив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО.

«Я вважаю, що податок на нерухомість не збере великих грошей для держави, а от ринок будівництва житла стимулювати не буде», - вважає він.

Д.ІСАЄНКО відзначив, що із загального обсягу будівництва житла 60-80% протягом останніх п`яти років – це індивідуальне житлове будівництво.

«Якщо ми сьогодні введемо податок на нерухомість, це точно не стимулюватиме людей, у яких є гроші, будувати житло більш як 300 кв. м. Щодо квартир, то з цим теж є проблеми. Квартира більш як 100 кв. м теж обкладатиметься певним податком. Але ми ж не можемо заганяти людей в ті параметри, які були при Радянському Союзі – в двокімнатну квартиру у 50 кв. м або у трикімнатну – 70 кв. м. Це неправильно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів.

Згідно з документом, для забезпечених громадян буде введено податок на нерухомість у розмірі 10 грн. за 1 кв. м на рік. Оподатковуватися буде площа, яка перевищує 40 кв. м на одну людину, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа становитиме 100 кв. м на сім`ю у місті і 200 кв. м у сільській місцевості.