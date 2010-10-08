На Кіровоградщині зменшено тиск подачі газу через перевищення лімітів

ДК «Газ України» зменшила тиск подачі газу для Кіровоградської області через перевищення затверджених лімітів на споживання блакитного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації із посиланням на начальника Головного управління ЖКГ Миколу ВЄЩЕВА.

За його словами, причина перевищення лімітів полягає у збільшенні об’ємів використання природного газу населенням для індивідуального опалення помешкань.

Говорячи про підготовку області до опалювального сезону, М.ВЄЩЕВ зазначив, що досі не підписані угоди на постачання газу між ДК «Газ України» і теплоенергетиками Кіровоградщини. Заборгованість підприємств за спожите паливо у минулий опалювальний сезон становить 47 млн грн, а стан розрахунків – менше 90%.

Водночас станом на 6 жовтня в області опалювалися 63 загальноосвітні заклади, 65 дитсадків, працювали котельні 11 об’єктів соціального захисту. Днем раніше, 5 жовтня, дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» розпочало подачу тепла в деякі медичні заклади обласного центру.