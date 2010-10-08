КМДА обіцяє за вихідні дати тепло усьому Києву

У мерії Києва обіцяють за вихідні підключити до теплопостачання увесь житловий фонд столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА доручив усім управлінням, жекам, районним адміністраціям та іншим відповідним підрозділам включитися в роботу з подання тепла в будинки киян.

"Ми з "Київенерго" домовилися, що підключення буде організовано і в суботу, і в неділю. Разом з управліннями, жеками вони організовують таку роботу. Тому прошу в суботу і неділю в такому режимі працювати керівників районних адміністрацій, щоб ми разом змогли оперативно реагувати на ситуацію, якщо в цьому буде потреба. На кінець вихідних днів у нас завдання подати (тепло - УНІАН), усе місто забезпечити теплом", - сказав О. ПОПОВ.

Як зазначали на колегії, підключення житлового фонду почали ще учора. В основному це відбувалося по Дарницькій ТЕЦ. Сьогодні активніше включатиметься житловий фонд, який теплом забезпечує "Київенерго".

Що стосується закладів соціальної сфери, то, за даними мерії, на сьогоднішній ранок заклади освіти підключені на 96%, заклади охорони здоров'я - на близько 90%.

О. ПОПОВ доручив до обіду обстежувати усі об'єкти соціальної сфери, які залишилися ще не підключені. І якщо будуть виявлені які-небудь причини, які перешкоджають подачі тепла, швидко їх ліквідовувати, щоб до кінця сьогоднішнього дня було завершено підключення усіх об'єктів, як сфери освіти, так і охорони здоров'я та інших соцоб’єктів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 жовтня, "Київенерго" інформувало, що житлові будинки жителів Києва почнуть підключати до тепла лише з 11 жовтня. "Згідно із затвердженим графіком, теплопостачання житлового фонду столиці починається 11 жовтня. Всього треба підключити до теплоносія 9 тис. 541 житлових будинків Києва", - зазначили в компанії.