Хіврич обіцяє, що до 11 жовтня тепло дадуть в усі будинки в Україні

Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ обіцяє, що до 11 жовтня в Україні до теплопостачання будуть підключені усі об'єкти соціальної сфери і житлові будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час Години питань до уряду.

При цьому Ю. ХІВРИЧ зазначив, що на сьогодні в Україні до теплопостачання підключено 48-50% житлового фонду.

Він сказав, що вже опалюються усі об'єкти бюджетної сфери, але відразу ж додав, що "повністю запущено - на 80%".

За словами міністра, на сьогодні працюють 78% котельних.