Борги за газ підприємствам ТКЕ компенсують з Держбюджету

Заборгованість за газ за період опалювального сезону 2009-2010 рр. у розмірі 1,3 млрд. грн. буде компенсована підприємствам теплокомуненерго з Державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

"Борг опалювального сезону складає сьогодні 1,8 млрд. грн. Тиждень тому ми отримали доручення Андрія КЛЮЄВА (перший віце-прем’єр- міністр України - УНІАН) і зараз погоджуємо проект постанови про закриття різниці в тарифах. З 1,8 млрд. грн. боргу опалювального сезону 1,3 млрд. грн. - це різниця в тарифах, яку закриватиме держава через постанову, через Державний бюджет", - сказав міністр.

При цьому Ю. ХІВРИЧ додав, що НАК "Нафтогаз України" поставила умову, що щодо заборгованості, яка залишилася, у 500 млн. грн., кожне підприємство повинне скласти графік її погашення до 31 грудня цього року.

"До 31 грудня ці підприємства повинні погасити заборгованість, яка залишилася. При виконанні цих умов "Нафтогаз України" підписує договори на отримання газу", - пояснив міністр.

Ю. ХІВРИЧ уточнив, що учора підприємства теплокомуненерго почали процес укладення договорів на газ з "Нафтогазом України".

"Ми розглянули питання укладення договорів і відпрацювали з "Нафтогазом України" той договір, який повинен бути. Усе зараз залежить більше від підприємств теплопостачання. Я думаю, що наступного тижня, до середи (13 жовтня - УНІАН), усе 100% договорів мають бути підписані", - сказав він.

Міністр уточнив, що "це не заважає починати опалювальний сезон і надавати людям тепло".

Ю. ХІВРИЧ також зазначив, що житлові будинки, у яких є заборгованість з оплати за теплопостачання, також будуть підключені до тепла.

"Усі будинки, у яких є борги, і у яких немає боргів, ми зараз підключаємо", - додав міністр.