Клюєв наказав увімкнути тепло до 9 жовтня

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ наказав керівникам місцевих і центральних профільних відомств до 9 жовтня вирішити питання з опалюванням об`єктів соціальної сфери і житлового фонду.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначено, А. КЛЮЄВ попередив, що у разі несвоєчасного виконання наказу до керівників застосовуватимуться адміністративні заходи, у тому числі - звільнення.

"Якщо протягом двох днів тепло не з`явиться не лише в дитячих садах, школах і лікарнях, але і в житлових будинках, керівники будуть строго покарані. Не виключаю, що будуть звільнення", - сказав перший віце-прем`єр.

У прес-службі нагадали, що, враховуючи різке зниження температури, Кабінет міністрів України розпорядився невідкладно почати в Україні опалювальний сезон. Відповідне доручення 5 жовтня дав А.КЛЮЄВ. Згідно з дорученням, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, а також Мінжилкоммунгоспу, Мінпаленерго, Мінрегіонбуду, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров`я і НАК "Нафтогаз України", а також іншим керівникам центральних органів виконавчої влади доручено почати опалювальний сезон у житловому фонді і, насамперед, на об`єктах соціальної сфери - у дитячих садках, школах і закладах охорони здоров`я, і забезпечити його стабільне проходження.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 жовтня, "Київенерго" інформувало, що житлові будинки жителів Києва почнуть підключати до тепла тільки з 11 жовтня. "Згідно із затвердженим графіком, теплопостачання житлового фонду столиці починається 11 жовтня. Усього треба підключити до теплоносія 9 тис. 541 житловий будинок Києва", - зазначали в компанії.

Сьогодні перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ на засіданні розширеної колегії КМДА доручив усім управлінням, жекам, районним адміністраціям і іншим відповідним підрозділам включитися в роботу з підключення тепла в будинках киян.