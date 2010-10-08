Житло та соціальну сферу підключать до тепла до 11 жовтня - МінЖКГ

Підключення житлової і соціальної сфери України до тепла планують завершити до 11 жовтня.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

"Завдання стоїть завтра на ранок максимально закінчити (підготовку до зими) бюджетної сфери, 70-75% повинно опалюватися житла. І на ранок 11 жовтня ми повинні повністю почати опалювальний сезон. Усі об'єкти повинні отримувати тепло", - сказав він.

Проте, міністр уточнив, що не усі об'єкти відразу отримуватимуть якісне тепло, тому що необхідно мінімум два тижні для того, щоб вийти на той режим, у якому працюють котельні, прогріти будинки і провести налагоджувальні роботи.

За його даними, на сьогодні, на 8.00, введено в роботу 80% котелень, підключено до тепла 56% житлових будинків, 87% дошкільних установ, 85% навчальних закладів, 88% лікарень.

Ю. ХІВРИЧ додав, що "оперативно спрацювали" Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська області, у яких включено понад 90% котельних. У Миколаївській області і Києві введено в роботу 100% котельних.

У той же час, у введенні в роботу котелень "відстають" Севастополь (0%), Крим (21%), Кіровоградська область (74%), Львівська (46%), Херсонська (34%), Черкаська (43%) і Чернівецька (33%) області.

При цьому житлові будинки активно підключаються до тепла в Рівненській області (80%), Волинській (82,1%), Дніпропетровській (71,1%), Запорізькій (88,5%), Івано-Франківській (75%), Миколаївській (99%), Полтавській (81%), Тернопільській (82%).

Дошкільні заклади підключені до тепла у Вінницькій області на 98%, Волинській, Миколаївській і Сумській, - на 100%.

Зокрема, у Києві на сьогодні підключені до тепла 40% будинків, 100% житлового фонду столиці планують підключити до понеділка, 11 жовтня.

Найгірша ситуація з підключенням житлових будинків до тепла є в Криму (10%), Житомирській області (35%), Закарпатській (23%), Кіровоградській (32%), Луганській (23%), Львівській (31%), Одеській (30%), Херсонській (23%), Черкаській (29%), Чернівецькій (5,3%), Чернігівській (36%) і Севастополі (0%).

По підключенню до тепла дошкільних закладів найгірша ситуація в Кіровоградській області (43%), Черкаській (64%), Чернівецькій (6%), Севастополі (1,4%), у Києві не підключено до тепла 7 дитячих садків; по підключенню навчальних закладів - у Криму (62%), Івано-Франківській області (69%), Кіровоградській (21%), Черкаській (54%), Чернівецькій (5%) областях, у Севастополі (0%), у Києві не опалюється 17 шкіл.

Найгірше підключають до тепла лікарні в Криму (39%), Кіровоградській області (62%), Херсонській (75%), Чернівецькій (56%) областях, у Севастополі (7,4%), у Києві не опалюється 52 лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Міністерство з питань житлово-комунального господарства оголосило, що у зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні почався опалювальний сезон.