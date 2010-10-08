Пеню за борги за квартплату населенню у цьому році нараховувати не будуть

Пеню на заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг населенню цього року нараховувати не будуть.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"Цього року пеня нараховуватися не буде", - сказав він.

Ю. ХІВРИЧ зазначив, що міністерство розробило законопроект, яким внесені пропозиції відмінити заборону на нарахування пені, прийняту у 1996 році, з 1 січня 2011 року.

"Ми ставимо питання про те, що на усі існуючі борги, а вони, на жаль, великі - близько 10 млрд. грн., нарахування пені здійснюватися не буде. Якщо цей закон буде ухвалений, пеня нараховуватиметься тільки на нові борги, які виникнуть з 1 січня 2011 року", - пояснив Ю.ХІВРИЧ.

Міністр уточнив, що порядок і розмір пені буде визначений постановою Кабінету Міністрів після ухвалення цього закону.

Він нагадав, що до 1996 року нараховувалося 0,01% пені за день протермінування платежу, але не більш за суму заборгованості.