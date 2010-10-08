Новим керівником “Київенергохолдингу” призначили Фоменка - КМДА

Новим керівником АТ "Київенергохолдинг" призначений Євген ФОМЕНКО, головою наглядової ради обраний в.о. начальника ГУ комунальної власності КМДА Єгор РУСИН.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА.

Він зазначив, що зараз територіальна громада столиці володіє 61% акцій акціонерного товариства.

"Столичній владі вдалося присікти усі спроби і унеможливити незаконно і несанкціоновано розпорядиться акціями та іншими об'єктами права комунальної власності за допомогою кадрових призначень в ГУ комунальної власності і видання наказів, які обмежують будь-які рухи", - сказано в повідомленні прес-служби мерії.

О. ПУЗАНОВ інформував щодо акцій "Київгазу" та "Київводоканалу", що зараз в господарському суді міста Києва розглядається два позови з цього питання і засідання судів очікують в середині жовтня.

"Столична влада твердо переконана, що акції будуть повернені в комунальну власність", - сказав представник мерії.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в Київській міській державній адміністрації заявили, що АТ "Київенергохолдинг" повернене київській громаді. Влада міста повідомила, що територіальна громада столиці зараз володіє 61% акцій акціонерного товариства. На зборах акціонерів, ініційованих столичною владою, був затверджений новий склад наглядової ради товариства.

Довідка УНІАН. Рішення про створення ЗАТ "Компанія "Київенергохолдинг" Київрада прийняла 24 червня 2004 року. 5 квітня 2006 року було зареєстровано ЗАТ "Компанія "Київенергохолдинг", засновниками якого стали: Київрада - 61% (за рішенням Київради, у "Київенергохолдингу" частка територіальної громади формувалася за рахунок належних їй 3,203 млн. акцій, або 60%+1 акція ВАТ "Київгаз", 13,798 млн. акцій, або 12,73% ВАТ "Київенерго" і 470,311 млн. акцій, або 67% акцій ВАТ "Київводоканал"). Крім того, компанія з обмеженою відповідальністю "Денсек Лімітед" - 20% - 75 452 469 грн., АК "Зарова Лімітед" - 19% - 71 679 845 грн.

28 серпня 2008 р.. Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ "АК "Київводоканал" у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що складає 25,4%; продаж комунального пакету акцій ВАТ "Київгаз" у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що складає 28,45% акцій.

Блок Кличка виступав проти розпродажу головних підприємств життєзабезпечення міста, і не підтримав проект. Депутат фракції Блоку Віталія Кличка Іван ПЛАЧКОВ тоді заявив: "Мотивація, яку ми побачили у ініціаторів таких рішень, єдина - розпродаж з метою виживання цих підприємств. Але 70 мільйонів гривень, які влада обіцяла киянам за створення "Київенергохолдингу", було вкрадено. Ці гроші могли б піти на дотації підприємствам, які сьогодні за безцінь віддають у приватні руки".

У Блоці також нагадали, що міський пакет "Київенерго" у розмірі 12,73% акцій, переданий Києву при створенні цієї компанії, вже давно забрали у київської громади і через "Київенергохолдинг" віддали офшорним компаніям. "Тепер те ж, але вже легально, влада за підтримки чесних Бютівців зробить і з "Київводоканалом" та іншими підприємствами комунальної власності. Потім - перепродаж і розмивання пакетів акції для того, щоб прикрити реальних осіб, які за цим стоять, і не платити реальну вартість за активи підприємств-монополістів", - сказав І.ПЛАЧКОВ.

Рішенням зборів акціонерів ЗАТ "Компанія "Київенергохолдинг" 1 лютого 2008 р. було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство. Статутний фонд ВАТ "Компанія "Київенергохолдинг" складає 377 млн. 262 тис. 346 грн.

Керівником правління "Київенергохолдингу" був голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства, представник фракції Громадськог активу Києва Юрій БОНДАР.