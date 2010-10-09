“Київенерго” почала підключення житлових будинків до опалення

15:02, 09 жовтня 2010
Нерухомість
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З 8 жовтня компанія «Київенерго» почала підключення житлових будинків міста до системи централізованого опалення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК «Київенерго».

У повідомленні наголошується, що компанія випереджає раніше затверджений графіком термін підключення - 11 жовтня.

У прес-службі зазначили, що роботи з підключення до центрального опалення співробітники енергокомпанії здійснюють у цілодобовому режимі, у тому числі й у вихідні дні.

Підключення житлового фонду відбувається в усіх районах міста одночасно згідно із затвердженим графіком, який узгоджений з районними держадміністраціями. У цілому «Київенерго» надасть теплопостачання 9541 житловому будинку.

“Компанія технічно повністю готова до опалювального сезону, тому перенесення термінів його початку на раніший період не викликало проблем. Роботи проводитимуться у встановлені терміни, включення відбуватиметься поступово, в індивідуальному порядку. Першими одержать тепло ті житлово-експлуатаційні організації, які своєчасно підготувалися до опалювального сезону і одержали акти готовності», - сказав головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Нагадаємо, «Київенерго» почала опалювальний період з 4 жовтня. Деякі об`єкти соціальної сфери були підключені до опалення за заявками раніше.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» має намір завершити підключення житлофонду столиці до опалення до 21 жовтня.

 

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