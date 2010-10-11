Попов доручив провести аудит “Київміськбуду” та “Київенергохолдингу”

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив голові наглядових рад підприємств "Київміськбуд" і "Киевэнергохолдинг" Єгору РУСИНУ провести фінансово-економічний аудит роботи вказаних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення О. ПОПОВ дав сьогодні на зустрічі з Є. РУСИНИМ, яка відбулася в КМДА.

О. ПОПОВ наголосив на важливості вказаних компаній для територіальної громади міста. За його словами, робота з повернення акцій комунальних підприємств Києву триватиме з боку КМДА.

У той же час, за словами О. ПОПОВА, необхідно визначитися з подальшими діями, пов'язаними з налагодженням стабільної роботи "Київміськбуду" і "Київенергохолдингу".

Про усі виявлені порушення під час аудиту О. ПОПОВ попросив Є. РУСИНА повідомляти в правоохоронні органи, щоб у найкоротші терміни ці порушення були ліквідовані.

О. ПОПОВ запропонував керівникові наглядової ради "Київміськбуду" на час проведення аудиту компанії усунути від управління нею тих, хто донині нею керував, і до ранку завтрашнього дня внести пропозиції щодо нового складу членів правління "Київміськбуду".

Що стосується "Київенергохолдингу", то, за словами О. ПОПОВА, необхідно розглянути усі договірні відносини, які компанія мала за останній час. "Нам треба детально розібратися в тому, чи є на сьогодні яка-небудь загроза щодо використання акцій, які належать місту, і їх подальшого можливого вилучення. Ми при такій інформації матимемо можливість захистити інтереси киян, щоб акції були повернені, і люди, які мали відношення до таких спроб, якщо вони будуть виявлені, безумовно, понесли покарання", - зазначив О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що столична влада діятиме в цьому питанні жорстко і динамічно. Перший заступник голови КМДА попросив Є. РУСИНА в стислі терміни проінформувати про результати перевірки компанії "Київенергохолдинг", а також щотижня надавати оперативну інформацію про роботу цього холдингу.

На зустрічі О. ПОПОВ пообіцяв Є. РУСИНУ, що столиця вже найближчим часом розрахується з "Київміськбудом" за усі виконані роботи за договірними відносинами.

Зі свого боку Є. РУСИН запевнив, що будуть виконані усі поставлені завдання, і що він має намір скликати збори акціонерів підприємства "Київенергохолдинг", щоб змінити його керівництво.

На це О. ПОПОВ відреагував: "Якщо потрібна допомога правоохоронних органів, у нас є розуміння щодо наших подальших дій. Тому дзвоните, я реагуватиму на ваші пропозиції".