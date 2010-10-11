«Газ України» уклав договори з 329 підприємствами ТКЕ

ДК "Газ України" уклала договори на постачання природного газу протягом опалювального сезону 2010-2011 рр. на 11.10.10 з 329 підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні сказано, що проте при цьому багато теплоенергетиків ще не забезпечили проведення стовідсоткових розрахунків за природний газ і не виконали вимоги Закону України "Про здійснення державних закупівель".

ДК "Газ України" підтверджує готовність забезпечити підприємства комунальної теплоенергетики природним газом в опалювальному сезоні 2010-2011 років відповідно до укладених в установленому порядку договорів.

Основою для укладення таких договорів є виконання підприємствами ТКЕ процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 № 2289 - VI "Про здійснення державних закупівель", проведення в повному об'ємі розрахунків за природний газ згідно з діючими договорами і підписання актів звірки розрахунків.

ДК "Газ України" нагадує, що відповідно до вимог Закону України "Про принципи функціонування ринку природного газу" і постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 "Про забезпечення споживачів природним газом", постачання природного газу здійснюється за умови його стовідсоткової оплати.

Довідка УНІАН. На 08.10.10 заборгованість підприємств ТКЕ (без АЕК "Київенерго") за спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 років природний газ складає понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати - 82%).

Протягом цього періоду найбільша заборгованість - у підприємств ТКЕ Донецької (407 млн. грн., 71%), Луганської (247 млн. грн., 52%), Дніпропетровської (233 млн. грн., 82%), Харківської (198 млн. грн., 85%) і Одеської (122 млн. грн., 74%) областей.

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2009-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 559 млн. грн. (рівень оплати у 2010 р. - 83%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (52%), Закарпатської (52%), Житомирської (65%) областей та м.Севастополь (62%).

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.