Держкомісія з цінних паперів ліквідувала низку ліцензій покупця акцій “Київміськбуду”

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліквідувала низку ліцензій покупця акцій “Київміськбуду”.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі ДКЦПФР, постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 6 жовтня 2010 р. №623-КУ за порушення вимог законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Новий регіон» (код за ЄДРПОУ 35920996) застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій: серії АВ №520444 від 15.03.2010 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність); серії АВ №520445 від 15.03.2010 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність); серії АВ №520446 від 15.03.2010 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг).

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2009 року Головне управління комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» на виконання рішення Київради уклали договір про купівлю-продаж 80% акцій (52 910 760 шт) ХК «Київміськбуд», що належали територіальній громаді столиці.

5 жовтня ц.р. перший заступник голови Київської міської адміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що Київ відновив управління 80% акцій ХК «Київміськбуд». Він зазначив, що операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян.