Кабмін розробить законопроект про спрощений порядок видачі дозволів на будівництво

Кабінет міністрів України протягом місяця розробить рамковий законопроект, яким визначатимуться механізми спрощеного порядку видачі дозволів на будівництво.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України з посиланням на прем'єр-міністра України Миколу АЗАРОВА, відповідне рішення було прийняте учора на нараді з питань дерегуляції в галузі будівництва.

"На засіданні було прийнято рішення значно спростити процедури видачі дозволів на будівництво. Технологія полягає в тому, що протягом місяця уряд розробить рамковий закон, який визначить механізми нового порядку. Він стосуватиметься усіх етапів, починаючи від рішення про виділення земельної ділянки, до здачі об'єкту в експлуатацію", - сказав М. АЗАРОВ. За його словами, ідея змін полягає в тому, щоб на перехідному етапі введення в дію нових норм основна відповідальність за спрощення цих порядків покладалася на уряд, який повинен оперативно приймати усі необхідні рішення. Прем'єр-міністр переконаний, що спрощення видачі дозвільних документів у будівництві і в системі землевідведення під будівництво у середньому в чотири рази скоротить терміни видачі дозволів для початку будівельно-монтажних робіт, укладення договорів купівлі-продажу землі з моменту подачі інвесторами заявки.

"Зрештою це не лише прискорить видачу документів дозвільного характеру, але і активізує будівництво, понизить собівартість квадратного метра, підвищить рівень інвестиційної привабливості території", - заявив М. АЗАРОВ. Крім того, за його словами, важливим питанням залишається необхідність ефективнішого застосування сучасних технологій будівництва і удосконалення нормативів за якістю і безпекою будівельних матеріалів. "Більшість діючих сьогодні державних будівельних норм і стандартів не відповідають вимогам часу", - зазначив голова уряду.

М. АЗАРОВ підкреслив, що з метою вдосконалення нормативної системи, яка регулює будівництво в Україні, і гармонізації її з європейськими стандартами сьогодні розглянуть відповідний план заходів.