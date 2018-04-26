Топ-10 найдорожчих квартир та котеджів Києва

Найпопулярнішою рубрикою безкоштовних Інтернет-оголошень в Україні незмінно залишається "нерухомість" - 50% усіх оголошень країни. Портал Slando надав рейтинги найдорожчих квартир і котеджів Києва, виставлених на продаж у вересні.

Топ- 10 найдорожчих котеджів Києва у вересні

1 місце - трирівневий котедж, Голосіївський р-н. Площа будинку 1500 кв.м, каміни, 2 басейни, сауна, 30 соток. Кухня обладнана меблями і технікою, кондиціонування. Інтернет, 10 тел. ліній, гараж, відеоспостереження, охоронна сигналізація, будиночок охорони. Ціна - 10 млн. доларів.

2 місце - котедж класу De Luxe з виходом на р. Дніпро. Обухівський р-н. Площа будинку 837,7 кв.м, 8 кімнат, 114 сотки. Ексклюзивний проект будови, авторський ремонт з використанням дорогоцінних матеріалів. Ціна - 9,5 млн. доларів.

3 місце - садиба біля річки "Козинка", Обухівський р-н. Земельна ділянка складає 60 соток., приватна власність, берегова зона в оренді. Загальна площа усіх будов 2000 кв.м. Основний будинок - 1000 кв.м - 95% готовності (косметика на Ваш смак), з басейном, сауною, камінними залами. Будиночок рибалки, гостьовий будинок, будиночок для охорони з гаражем. Ціна - 8 млн. доларів.

4 місце - елітний будинок з виходом на канал Дніпра, Обухівський р-н. Площа будинку 1 287 кв.м, 59 соток, власний пляж, ландшафтний дизайн, зимовий сад, класичний стиль, дизайнерський проект 2005 року. Ціна - 7,5 млн. доларів.

5 місце - будинок на Печерську. Площа 370 кв.м, 2 поверхи, 7 кімнат, вбудований гараж, ділянка 17 соток у власності (з яром). Ціна - 7 млн. доларів.

6 місце - ексклюзивний котедж недалеко від Трускавця. Площа будинку - 380 кв.м, 17,15 соток, місце під басейн, баню, недалеко розташований ліс і озеро. Альпійська архітектура, споруджений по Jelovica з високоякісних екологічно чистих енергозбережних матеріалів, елітні дерев`яні вікна і двері, сучасне функціональне планування, натуральна черепиця, гараж на 2 автомобілі. Ціна - 5,2 млн. доларів.

7 місце - чотирьохрівневий будинок в Лісниках. Площа - 2000 кв.м, 7 спалень, 10 с/в, камінний зал, спортзал, кінотеатр, басейн у будинку, сауна, будиночок для охорони, гараж на 3 машини, барбекю, ділянка 50 соток. Ціна - 5 млн. доларів.

8 місце - чотириповерховий будинок в Печерському р-ні. Площа - 860 кв.м. Будинок зроблений з білої цеглини, 11 кімнат, 3 с/в, кухня 14 кв.м, 6 господарських приміщень, гараж. Ремонт, охоронна сигналізація з виводом на пульт, цілодобова охорона, комп`ютерна розводка, міні АТС, газова котельна, 12 кондиціонерів. Ціна - 4,5 млн. доларів.

9 місце - триповерховий котедж на березі Дніпра, Оболонський р-н. Площа будинку - 730 кв.м, 4 сотки землі, VIP -ремонт, сучасні технології будівництва з використанням дорогих якісних будівельних і обробних матеріалів, меблі, побутова техніка, підігрів підлог, 6 спалень, 5санвузлів, басейн, сауна, камінний зал, тераса, гараж, бойлерна. Ціна - 4,1 млн. доларів.

10 місце - будинок в класичному стилі в Бориспільському р-ні с.Вишеньки. Площа будинку - 650 кв.м. Гостьовий будиночок, гараж на 2-і машини, альтанка ексклюзивно-дизайнерської роботи з натурального дерева з барбекю і меблями, ландшафтний дизайн, зміцнення берега, автоматичний полив і автоматичні ворота. Система охоронно-пожежної сигналізації і централізоване відеоспостереження. У будинку 4 спальні, 5 с/в, басейн, більярдна, домашній кінотеатр. Ціна - 3 млн. 850 тис. доларів.

Топ- 10 найдорожчих квартир Києва у вересні

1 місце - квартира на Грушевського, 9а. 640 кв.м, новий елітний будинок класу "Delux", кількість кімнат - 9, цегляний, "спецпроект", вид на Дніпро і Маріїнський парк, двостороння. Ціна квартири - 8 млн. 900 тис. доларів.

2 місце - квартира на Грушевського, 9а. Кількість кімнат - 6. Загальна площа - 450 кв. м. Житлова площа - 300 кв.м. Поверх - 6. Поверховість будинку - 12. Ціна квартири - 8 млн. 100 тис. доларів.

3 місце - 4-кімнатна квартира розташована по вулиці Михайлівська, 22. Двоповерхові апартаменти розташовані на 5 і 6-му поверсі будинку царської будови після капітального ремонту. Квартира 251/170/31 м2 з дизайнерським ремонтом, меблями і побутовою технікою провідних виробників світу. Автономне опалювання, система клімат-контролю і фільтрації води. З вікон і з балконів відкривається панорамний вид на центр міста. Ціна квартири - 14 млн. 220 тис. гривень.

4 місце - 5-кімнатна квартира на Липках. Цегляна, атіковий і мансардний поверхи, євроремонт високого рівня, панорамний вид з вікон, вбудована кухня, шафа-купе, столова, бойлер, можливий продаж з меблями. Ціна квартири - 11 млн. 850 тис. гривень.

5 місце - 3-кімнатна квартира на Шовковичній з ремонтом. У квартирі 3 кімнати, велика вітальня з каміном, кухня-студіо, 2 с/в. Двостороння, 2 балкони. Стелі - 3.5 м. У квартирі дизайнерський ремонт, нові дорогі меблі провідних виробників. Стиль - сучасна класика. Ціна квартири - 10 млн. 400 тис. гривень.

6 місце - квартира в новому елітному будинку, Гоголівська, 4. Кількість кімнат - 3. Клубний новий будинок на 12 квартир, дві квартири на поверсі, квартира площею 164 м2 з підземним паркінгом, дизайнерським ремонтом високого рівня, стелі - 3м, вбудована кухня, кондиціонування, підігрів підлог. Ціна квартири - 9 млн. 480 тис. гривень.

7 місце - квартира на бульварі Шевченка в елітному будинку. Площа 98 кв.м, 2/9, авторський дизайн з використанням дорогих матеріалів, вишукані меблі і техніка. Ціна квартири - 7 млн. 900 тис. гривень.

8 місце - 5-кімнатна квартира на Горького. Царський будинок після реконструкції. 2 рівні, поруч пл. Л.Толстого. Автономне опалювання, підігрів підлог, 3 с/в, кухня і передпокій, система мікроклімату. Висота стель - 3 м. Ремонт класу люкс (без чистової обробки). Видова, вікна спалень - у двір. Ціна квартири - 7 млн. 315 тис. гривень.

9 місце - панорамна квартира, Звіринецька, 59. Кількість кімнат - 4. Елітний Тріумф ЖК. Вид на Ботанічний сад і Лівий берег. У будинку є підземний паркінг, фітнес-центр, басейн, сауна. Ціна квартири - 7 млн. гривень.

10 місце - 2-кімнатна квартира в будинку по вулиці Кропивницького, 10. Загальна площа - 140 кв.м, 2 санвузли, джакузі, вбудована кухня з усією сучасною побутовою технікою, обладнана вбиральня, великий хол-передпокій. З панорамним видом на Київ. Ціна квартири - 6 млн. 320 тис. гривень.

Найдорожча квартира серпня площею 220 кв.м продавалася за 14 млн. 220 тис. гривен; на 2 місці була квартира площею 195 кв.м за 12 млн. 200 тис. гривен. 3 місце в серпні дісталося квартирі за 12 млн. грн.

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