ВР скерувала Президенту запит: зберегти сквер у Шевченківському районі Києва
Народні депутати України Ігор ШАРОВ (голова фракції Блоку Литвина), Олександр ЄФРЕМОВ (лідер фракції Партії регіонів), Іван КИРИЛЕНКО (лідер фракції БЮТ), Петро СИМОНЕНКО (керівник фракції КПУ), Микола МАРТИНЕНКО (голова фракції НУ-НС) звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з депутатським запитом щодо недопущення знищення скверу на розі Десятинного провулку і Пейзажної алеї в Шевченківському районі міста Києва.
У переданому УНІАН депутатському запиті зазначено, що у Верховну Раду України надходить безліч звернень і скарг від громадян столиці, які украй стурбовані збереженням історичної і культурної спадщини міста Києва, зокрема ситуацією, яка склалася навколо можливого будівництва на розі Десятинного провулка і Пейзажної алеї в Шевченківському районі м. Києва - охоронної зони заповідника ЮНЕСКО "Софія Київська", і знищенням при цьому дитячого ландшафтного скверу. "Наміри владних структур забудувати Десятинний провулок і Пейзажну алею сучасними будівлями не лише повністю ігнорують вимоги підписаної державою конвенції (йдеться про конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини - УНІАН) і міжнародних договорів, але і фактично є спробою варварськими діями повністю знищити існуючий ландшафт древньої частини Києва і зробити його таким, що він не матиме жодної історичної цінності" - сказано в запиті.
Народні депутати України вважають обов'язковим збереження історичного ореолу Києва і заборону будь-якого будівництва в Десятинному провулку і на Пейзажній алеї, з перспективою введення мораторію на будівництво в буферних зонах, для недопущення внесення Софії Київської в перелік об'єктів підвищеного ризику. Вони просять В. ЯНУКОВИЧА доручити вжити дієві заходи з недопущення знищення дитячого ландшафтного скверу на розі Десятинного провулка і Пейзажної алеї в Шевченківському районі міста Києва.
Як відомо, у п'ятницю, 8 жовтня, ВР підтримала і направила Президентові України цей депутатський запит. За його скерування проголосували 269 народних депутатів України.