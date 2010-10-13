Азаров вважає за необхідне передбачити у держбюджеті-2011 кошти на розробку генпланів міст

Категории: [Общая]

Чернігів. 13 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в державному бюджеті наступного року необхідно передбачити кошти на розробку генеральних планів міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час наради в Чернігівській облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку регіону.

«Виділимо гроші на розробку генеральних планів міст. Кабмін затверджуватиме генплани, щоб архітектура і промисловий вигляд були пов`язані», – сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ зазначив, що керівництву регіонів слід уважніше підходити до забудови міст, а також до підбору кадрів, які займаються цим питанням.

За словами глави уряду, «головними архітекторами в країні працює будь хто, навіть ветеринари». Зокрема, у Чернігівській області дев`ять головних архітекторів не мають закінченої вищої освіти за фахом. «Ветеринарів немає, але є один історик», – констатував М.АЗАРОВ.