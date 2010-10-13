«Сильна Україна» представила концепцію комунальної реформи

Партія «Сильна Україна» представила концепцію житлово-комунальної реформи на прес-конференції в УНІАН.

За словами керівника експертної комісії з питань ЖКГ партії «Сильна Україна» Максима ГОРОДНЬОГО, концепція передбачає подолання монополізму і створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та управління будинками, а також законодавчу заборона на поєднання ЖЕКами функцій замовника і підрядника на комунальні послуги та обов`язковий конкурсний відбір обслуговуючих підприємств.

Партія також виступає за прийняття закону, що регулює передачу в оренду та концесію об`єктів водо- і теплопостачання. При цьому передача об`єктів у концесію має проводитися тільки через конкурсний відбір з урахуванням профільності компаній, запланованих вкладень і гарантії довгостроковості роботи компанії.

Керівник експертної комісії вважає, що для залучення інвестицій мають бути створені законодавчі умови, щоб інвестор одержав гарантії повернення інвестицій і довгострокової роботи на ринку ЖКГ. Зокрема, один із способів залучення інвестицій передбачає створення спільних підприємств, в яких був би присутній приватний бізнес та органи місцевого самоврядування.

М.ГОРОДНІЙ зазначив, що для повернення інвестицій у тарифі можуть закладатися рентабельність та інвестиційна складова. При цьому незалежний регулятор має стежити за тим, щоб тариф був економічно обгрунтованим і не містив складових, які не мають відношення до виробництва послуги.

Концепція передбачає поступову заміну загальних комунальних субсидій на адресну допомогу для соціально незахищених груп населення.

«Допомогу мають одержувати тільки ті верстви населення, які гостро її потребують», – сказав М.ГОРОДНІЙ.

Також концепція включає підтримку створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), впровадження принципів співфінансування з боку держави, органів місцевого самоврядування і жителів програм щодо капітального ремонту багатоквартирних будинків з їх одночасним утепленням і заміною старих комунальних мереж.

Зокрема, М.ГОРОДНІЙ вважає, що держава має надати адресну допомогу в реконструкції «хрущовок» у разі створення в таких будинках ОСББ.

Крім того, партія виступає за реалізацію загальнодержавної програми, спрямованої на забезпечення населення якісною питною водою, реконструкцію каналізаційного господарства в містах і будівництво сучасних систем очищення стічних вод у сільській місцевості.