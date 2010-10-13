Депутат пропонує ввести мораторій на штрафи та санкції підприємствам ЖКГ

Народний депутат Валерій БАРАНОВ (Блок Литвина) пропонує списати пеню і штрафи і ввести мораторій на нарахування підприємствам житлово-комунального господарства штрафних, фінансових санкцій у разі наявності заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Про це сказано у законопроекті № 7240, внесеному до парламенту 11 жовтня 2010 року.

Згідно із запискою-поясненням до документу, для поліпшення фінансово-економічного стану підприємств ЖКГ, розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги пропонується здійснити списання пені і штрафів і впровадити мораторій на нарахування підприємствами житлово-комунального господарства штрафних, фінансових санкцій у разі наявності заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. З метою приведення чинного законодавства у відповідність з вимогами цього законопроекту пропонують внести зміни до законів "Про оподаткування на прибуток підприємств" "Про податок на додану вартість", «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».