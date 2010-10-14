Кабмін доручив передати Мінрегіонбуду 204,8 млн. грн. на програми молодіжного житлового будівництва

Кабінет Міністрів України доручив передати бюджетні призначення в 2010 році, передбачені Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерству регіонального розвитку й будівництва.

Про це йдеться в розпорядженні №1964-р від 12 жовтня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, Мінрегіонбуду мають бути передані кошти у розмірі 6,3 млн. грн. за програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву»; 117,8 млн. грн. – за програмою «Часткова компенсація процентної ставки кредитів комерційних банків молодим сім`ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»; 30,355 млн. грн. – за програмою “Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим використанням на реалізацію державної програми забезпечення молоді житлом; 30,355 млн. грн. – за програмою “Отримання кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім`ям і одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, і пеня”; 20 млн. грн. – за програмою “Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім`ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти Державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку й будівництва.