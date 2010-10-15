У Києві за 9 місяців здано в оренду 7037 квартир – експерти

У Києві в січні-вересні цього року було здано в оренду 7037 квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (48% операцій), 37% доводиться на двокімнатні квартири і 15% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (64%) доводиться на квартири вартістю до 4,8 тис. грн. на місяць, 24% - у ціновій категорії від 4,8 до 6,5 тис. грн. і 12% - у категорії понад 6,5 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками 9 місяців 2009 року в Києві було здано в оренду 5126 квартир.

У 2009 році в Києві було здано в оренду 6,9 тис. квартир.