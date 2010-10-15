Тепло підключено в усіх регіонах, окрім Криму й Севастополя – МінЖКГ

На сьогодні запуск централізованого опалення завершено в 25 регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За його даними, на сьогоднішній день введено в роботу 23 733 котельних, підключено до опалення 137216 житлових будинків, 12579 дитячих садків, 19504 навчальних закладів і 6466 лікарень.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що у зв`язку з теплими погодними умовами в Криму й Севастополі (температура повітря там становить плюс 14-17 градусів тепла), котельні працюють не в повному обсязі. При цьому всі газові й вугільні котельні в Криму запущені в роботу, в процесі запуску знаходиться котельні, що працюють на рідкому пальному. Об`єкти соціальної сфери й житлові будинки в північних районах півострова опалюються.

За словами міністра, з найкращими показниками в опалювальний сезон увійшли Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернівецька й Чернігівська області, де на 11 жовтня повністю опалювалися об`єкти соціальної сфери та житлові будинки.

Ю.ХІВРИЧ також повідомив, що в кожній області країни працюють оперативні диспетчерські служби з питань ЖКГ. Він звернувся до споживачів комунальних послуг з тим, щоб вони у разі надання неякісних послуг зверталися в місцеві диспетчерські служби або в диспетчерську службу при міністерстві.

Він додав, що міністерство веде моніторинг звернень громадян із проблемних питань, кожне звернення перевіряє Державна житлово-комунальна інспекція.