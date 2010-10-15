Попов: «Київміськбуд» залишається власністю Києва. Суд підтвердив

14 жовтня Київський апеляційний господарський суд відмінив рішення Київради, яким у 2007 році була дозволена приватизація АТ ХК «Київміськбуд».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Таким чином, пакет акцій територіальної громади Києва у статутному фонді АТ ХК «Київміськбуд» вилучено з програми приватизації та повернуто до переліку об`єктів, що не підлягають приватизації.

О.ПОПОВ зазначив, що рішення суду підтвердило незаконність будь-яких спроб передати стратегічно важливий об’єкт – «Київміськбуд» – у власність приватної особи.

«Я переконаний, що таке підприємство як холдингова компанія «Київміськбуд» має працювати, перш за все, на користь жителів міста, а не на певних приватних структур”, - сказав перший заступник голови КМДА, зазначивши, що не можна заради задоволення інтересів окремого бізнесмена позбавляти киян права на управління найбільшою будівельною кампанією країни.

«Київміськбуд» залишиться у власності міської громади – це остаточне рішення, ніякого перепродажу не буде. Киянам також належатиме «Київводоканал» та «Київгаз». Столиця повинна контролювати об’єкти, які забезпечують життєдіяльність міста», – заявив О.ПОПОВ.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній общині і перебували в управлінні місцевої влади.

2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансової компанії «Новий регіон» за 114 млн. 75 тис. грн.

Перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ тоді заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у власність міської громади.

5 жовтня столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК «Київміськбуд» оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О.ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій «Київміськбуду» не була завершена й акції залишаються у власності киян. «Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року була спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів такі незаконні дії були своєчасно зупинені», – сказав О.ПОПОВ.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку ліквідовувала низку ліцензій покупця акцій “Київміськбуду”.