Попов визнав підготовку Києва до зими незадовільною

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ визнав підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду профільними управліннями незадовільною.

Про це він заявив під час проведення розширеного засідання Колегії КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Ми вже повинні були закінчити підключення до систем теплопостачання, але між тим у місті й досі залишаються непідключеними до опалення деякі столичні котельні. Це свідчить про те, що керівники головних управлінь надають мені неправдиву інформацію, а роботу Головного управління палива, енергетики та енергозбереження я взагалі оцінюю незадовільно. Чому у нас виникає стільки аварійних ситуацій? Ви ж робили ряд гідравлічних випробувань тепломереж. Терміново розберіться в даній ситуації і щоб до понеділка не залишилося жодного проблемного об’єкта», – наголосив О.ПОПОВ.

«АК «Київенерго» за будь-яких обставин не повинно відключати жодний житловий об’єкт міста. Це питання я беру на свій особистий контроль. Прошу звітувати мені про кожну аварійну ситуацію, про кожен порив тепломереж. Також прошу керівників районних держадміністрацій посилити контроль над роботою ЖЕКів», – заявив О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що вже наступного тижня проведе робочу нараду з керівниками профільних управлінь щодо вирішення поточних проблем, які виникли на початку опалювального сезону.

Він також зауважив, що проблеми, які виникають із опаленням у навчальних закладах міста, вирішуватимуться у першочерговому порядку.

За інформацією ГУ освіти та науки КМДА, станом на 15 жовтня у п’яти начальних закладів столиці виникли проблеми з опаленням. В основному проблеми виникли через пориви тепломереж, проте вже зараз там відбувається ремонт.