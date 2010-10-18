Турецька Metal Yapi Konut інвестує 250 млн. дол. у будівництво в Києві

Турецький інвестиційно-будівельний холдинг Metal Yapi Konut інвестує 250 млн. дол. у будівництво висотного мультифункціонального комплексу в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "ІПЕТ Юкрейн", дочірній компанії Metal Yapi Konut.

Згідно з повідомленням, комплекс розташують у центрі Києва і складатиметься він з трьох будівель - бізнес-центру, елітного житлового комплексу та апартаментів. У компанії не озвучили місцерозташування і техніко-економічні характеристики проекту.

Компанія "ІПЕТ Юкрейн" планує почати будівництво у першому кварталі 2011 року, завершити - протягом двох років.

За словами співвласника і голови правління компанії "ІПЕТ Юкрейн" Мехмета САЧАКЛИОГЛУ, ділянки в центрі столиці, на яких вестиметься будівництво, у власності компанії, вже отримано дозволи на будівництво і затверджені архітектурні проекти. Презентацію проектів компанія проведе на початку 2011 року.

Він уточнив, що повне фінансування компанія здійснюватиме за рахунок власних коштів. Для будівництва будуть залучені турецькі фахівці, зарубіжні архітектори.

У довгостроковій перспективі компанія "ІПЕТ Юкрейн" планує розвивати девелоперські проекти по усій Україні.

Довідка УНІАН. Компанія Metal Yapi Konut понад 30 років працює на ринку нерухомості Туреччини. У портфелі компанії - елітний житловий комплекс у центрі Стамбулу в класу "А, площею 250 000 кв. м., торговельний центр Historia, комплекс елітних апартаментів Flyin.