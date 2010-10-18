Кабмін доручив Мінрегіонбуду переглянути радянські ГОСТи в будівництві

Кабінет міністрів України доручив Міністерству регіонального розвитку і будівництва переглянути державні стандарти колишнього Радянського Союзу (з позначенням ГОСТ) у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №1982-р від 12 жовтня ц.р., яким затверджено план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року. Документ розміщено на урядовому порталі.

Згідно з планом заходів, Мінрегіонбуд має переглянути радянські ГОСТи в галузі будівництва і промисловості будматеріалів до 2012 року.

При цьому Мінрегіонбуду спільно із зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади доручено до 2015 року переглянути будівельні норми і правила (СНиП і СН) колишнього СРСР.

Разом з тим до завершення гармонізації нормативної бази з питань будівництва з нормативною базою Європейського Союзу має бути впроваджена система державних норм і стандартів.

Мінрегіонбуд також до 2011 року має запровадити систему оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабміну №1764 від 20 грудня 2006 року.

Крім того, до 2015 року міністерству доручено ініціювати ухвалення Міжурядовою радою зі співпраці в будівельній діяльності держав - учасниць СНД Рамкової двосторонньої угоди про взаємне визнання державами результатів роботи з оцінювання відповідності будівельних виробів.