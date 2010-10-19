Азаров у Миколаєві вручив військовослужбовцям ключі від нових квартир
10:05, 19 жовтня 2010Нерухомість
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вручив військовослужбовцям ключі від 108 квартир у новому будинку по вулиці Архітектора Старова в Миколаєві.
Глава уряду відвідав одну з квартир у новобудові і подарував господині – старшому прапорщику Збройних сил України, яка 23 роки перебувала в черзі на отримання квартири, нову мікрохвильову піч.
Виступаючи перед новоселами, М.АЗАРОВ пообіцяв, що уряд виконуватиме програму щодо забезпечення військовослужбовців житлом.
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