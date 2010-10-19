Азаров у Миколаєві вручив військовослужбовцям ключі від нових квартир

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вручив військовослужбовцям ключі від 108 квартир у новому будинку по вулиці Архітектора Старова в Миколаєві.

Глава уряду відвідав одну з квартир у новобудові і подарував господині – старшому прапорщику Збройних сил України, яка 23 роки перебувала в черзі на отримання квартири, нову мікрохвильову піч.

Виступаючи перед новоселами, М.АЗАРОВ пообіцяв, що уряд виконуватиме програму щодо забезпечення військовослужбовців житлом.