У Києві вартість офісних приміщень у вересні виросла на 0,02%

У Києві у вересні середня вартість офісних приміщень виросла на 0,02%, порівняно з серпнем, - до 2 039,48 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній "Траєкторія" (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у вересні кількість операцій з продажу комерційної нерухомості виросла на 2,8% порівняно з серпнем. Підвищеним інтересом у потенційних покупців у вересні користувалися приміщення в центрі міста, фасадні, метражем від 100 до 200 кв. м.

У компанії зазначили, що у вересні найбільше зростання цін до 1% спостерігалося в Оболонському районі. Найбільше зниження ціни було зафіксоване в Дарницькому районі до (- 1%).

За даними компанії, середня вартість квадратного метра офісної нерухомості в центрі міста склала 6674 дол., Голосіївському районі - 1466,33 дол., Дарницькому - 1066 дол., Деснянському - 1092,67 дол., Дніпровському - 1053,67 дол., Оболонському - 1868,33 дол., Печерському - 2399 дол., Подільському - 1672,67 дол., Святошинському - 1382,33 дол., Солом’янському - 1454,67 дол., Шевченківському - 2304,67 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в серпні середня вартість офісних приміщень виросла на 1,45% в порівнянні з липнем - до 2 039 дол./кв. м; у липні середня вартість офісних приміщень виросла на 0,48% в порівнянні з червнем - до 2 025,45 дол./кв. м; у червні середня вартість офісних приміщень знизилася на 0,2% в порівнянні з травнем - до 1 880,61 дол./кв. м; у травні середня вартість офісних приміщень знизилася на 0,01% в порівнянні з квітнем - до 1 858,52 дол./кв. м, у квітні середня вартість офісних приміщень виросла на 3,61% в порівнянні з березнем - до 1861,21 дол./кв. м; у березні середня вартість офісних приміщень виросла на 1,2% в порівнянні з лютим - до 1816,5 дол./кв. м; у лютому середня вартість офісних приміщень виросла на 0,87% - до 1802,21 дол./кв. м; у січні середня вартість офісних приміщень виросла на 0,57% - до 1791,36 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній "Траєкторія" (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.