Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає міських голів "не бути схожими на мера Києва" і якісно підготуватися до прибирання снігу в осінньо-зимовий період.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на нараді в Миколаївській облдержадміністрації з питань економічного розвитку регіону.

Прем'єр-міністр згадав анекдотичну, за його словами, торішню ситуацію в Києві, коли у розпал снігопадів зробив зауваження мерові столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з приводу неякісного прибирання снігу з київських вулиць.

"Я нашому мерові столиці ставлю завдання. Кажу: Леоніде Михайловичу, Київ потрібно очистити від снігу. А він мені говорить: а навіщо, через пару місяців усе розтане. Значить, вашому мерові (міста Миколаєва - УНІАН) та іншим мерам ставлю завдання - не бути схожими на мера міста Києва", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що сніг у зимовий період треба забирати вчасно і якісно, щоб не виникала ожеледь.

Довідка УНІАН. Верховна Рада призначила М.АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра України 11 березня.