«Київміськбуд» до кінця року освоїть 280 млн. грн. на реконструкцію НСК «Олімпійський»

Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" до кінця поточного року планує виконати будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" на суму 280 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Михайло ГОЛИЦЯ.

"Сума виконання сьогодні складає 666 млн. грн., залишок за контрактом (на поточний рік - УНІАН) - 280 млн. грн.", - сказав він.

Президент "Київміськбуду" додав, що у компанії на сьогодні немає проблем з фінансуванням робіт з реконструкції спорткомплексу.

У свою чергу генеральний директор НСК "Олімпійський" Жітесс АРКІССАНДАШ повідомив, що сьогодні повинні були залити останній куб бетону для пристрою ригелів верхнього ярусу трибун VIP -зони, проте, він буде залитий сьогодні вночі. "Я підтверджую, що сьогодні буде залитий останній куб бетону в ригелі верхнього ярусу VIP - зони", - сказав М. ГОЛИЦЯ.

Він зазначив, що "Київміськбуд" закінчить будівництво стадіону згідно з графіком, 30 червня 2011 року.

"Ми зробимо усе можливе і неможливе для того, щоб додати кількість субпідрядників, кількість працівників, переглянути технології ведення робіт", - сказав М. ГОЛИЦЯ.

За даними президента "Київміськбуду", сьогодні в реконструкції спорткомплексу зайнято понад 1,5 тис. працівників, 90 одиниць важкої техніки, 41 субпідрядна будівельна організація.

Як повідомляв УНІАН, раніше ХК "Київміськбуд" планувала у 2010 році освоїти близько 1 млрд. грн. на реконструкції НСК "Олімпійський".

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об'єктів НСК "Олімпійський" в Києві на 42% - з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт по новому кошторису складає 1 млрд. 736,784 млн. грн., устаткування - 349,051 млн. грн., пуско-налагоджувальних робіт - 4,37 млн. грн.

Сьогодні в реконструкції задіяно трьох генпідрядників: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-профі Україна" (Дніпропетровськ).